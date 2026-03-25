Tchad : CNPC Tchad poursuit ses actions en faveur de l’éducation

En effet, les livres et le matériel pédagogique rendent la classe plus ordonnée ; les bureaux offrent plus de confort pour l’apprentissage ; les équipements sportifs apportent détente et vitalité aux récréations.



CNPC Tchad poursuit ainsi ses actions en faveur de l’éducation.



Grâce à la construction d’écoles communautaires et au soutien en fournitures scolaires, l’entreprise contribue à améliorer les conditions d’apprentissage, et à accompagner les enfants vers un développement serein et épanoui.