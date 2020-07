Tchad - Covid-19 : les 26 nouveaux sont "tous localisés dans un même foyer d'infection"

La coordination nationale de riposte sanitaire a informé jeudi que 26 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au Chari Baguirmi (sur un total de 168 échantillons analysés). Elle a précisé qu'ils sont tous localisés dans un même foyer d'infection.



"Toutes les dispositions ont été prises pour isoler ce foyer et empêcher toute propagation extérieure", informe le coordonnateur Pr. Choua Ouchemi.



Selon lui, "d'autres analyses sont en cours pour identifier d'éventuels cas de contamination dans ce site."



La coordination appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de la maladie.



Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 915 dont 229 femmes répartis dans 15 provinces.