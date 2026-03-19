Tchad : Mongo a célébré la fête de l'Aïd-el-Fitr dans une atmosphère de ferveur et de recueillement

La grande mosquée de la ville a accueilli ce 20 mars 2026 un nombre considérable de fidèles venus accomplir la prière rituelle marquant la fin du mois sacré du Ramadan.



La prière a été dirigée par l'imam Hamit Ibrahim Chadallah et présidée par le représentant du délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le secrétaire général Hassane Souleymane Adam. La présence de ce représentant des autorités administratives a conféré à la cérémonie une solennité particulière, témoignant de l'importance accordée par les pouvoirs publics à cette occasion religieuse de haute portée spirituelle.



Dans son khoutba, l'imam Hamit Ibrahim Chadallah a retracé l'historique du mois béni du Ramadan, rappelant à l'assemblée des fidèles la signification profonde de ce mois de jeûne, de prière et de purification de l'âme. Il a également présenté les fondements et la symbolique de la fête de l'Aïd-el-Fitr Al-Moubarak, célébrée chaque année par des millions de musulmans à travers le monde, comme l'expression de la gratitude envers le Tout-Puissant.



L'imam a ensuite exhorté les fidèles à œuvrer pour la paix, la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, des valeurs cardinales indispensables à l'harmonie sociale, et à la cohésion nationale. Ses propos ont résonné avec force au sein d'une assemblée visiblement recueillie et attentive à ce message de fraternité et de solidarité.



La cérémonie s'est déroulée dans la sérénité, reflétant l'esprit de communion et d'unité qui caractérise cette fête de l'Aïd-el-Fitr, avant que les fidèles ne se dispersent pour rejoindre leurs familles et proches dans la joie de ce jour béni.