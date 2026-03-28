Tchad : Mongo célèbre la Journée internationale du théâtre au cœur du Guéra

La cérémonie s’est tenue au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) de Mongo, sous la présidence de Madame Safia Massari, secrétaire de séance du Conseil provincial.



Le président du comité d’organisation, M. Haroune Borkou, a exprimé sa vive gratitude à l’ensemble des participants venus prendre part à cette édition.



M. MHT Netcho, représentant du délégué de la Culture, a adressé ses chaleureuses félicitations aux organisateurs pour leur engagement à répondre à cet appel mondial.



La lecture de la motion de remerciement, assurée par M. MHT Nassour, a permis d’exprimer la reconnaissance des acteurs culturels envers les autorités locales et l’ensemble des contributeurs ayant œuvré à la réussite de la journée. Cette motion a également formulé une recommandation forte en faveur de la valorisation des activités culturelles dans la province du Guéra.



Le maire de la commune de Mongo, M. Hamza Abba Djaouro, a exprimé ses encouragements aux jeunes influenceurs ainsi qu’aux membres des troupes théâtrales présentes, saluant leur engagement constant au service de la sensibilisation communautaire.



Madame Safia Massari, qui a officiellement ouvert la cérémonie, a exprimé avec émotion sa fierté de voir le théâtre occuper la place qui lui revient dans la vie culturelle de Mongo. Selon elle, le théâtre est un art qui éclaire les consciences : chaque représentation est une invitation à réfléchir, à questionner et à grandir ensemble.



La cérémonie festive s’est achevée par des démonstrations culturelles proposées par les différentes troupes participantes, qui ont su captiver le public et illustrer, par le verbe et le geste, toute la vitalité de l’art théâtral dans la province du Guéra.