Tchad : Moov Money et Ziz Energie scellent un partenariat de paiement instantanée de crédits d’électricités dans deux provinces

Ce partenariat permettra aux deux clients entre autres d’effectuer un paiement instantané des crédits d’électricité. Ce paiement s’effectuera en quelques secondes, via un code USSD ou l'application mobile Moov Money. Le client paie son crédit d’électricité de manière rapide, fiable et sécurisée. De plus, il reçoit un bonus de 10% en crédit d’appel quand il paie par Moov Money. En digitalisant le paiement des crédits d’électricités, Moov Money offre une flexibilité à la population, et favorise l’inclusion financière dans nos provinces.



« Chez Moov Money, notre mission a toujours été claire : simplifier la vie de nos concitoyens. Aujourd’hui, en nous associant à ZIZ Energie, leader dans l’électricité verte au Tchad, nous franchissons une étape majeure de cette ambition », a déclaré le directeur général de Moov Money Tchad, Said Hably.



Le directeur général de Moov Money Tchad M. Said Hably a tenu à remercier la direction de ZIZ Energie pour sa vision avant-gardiste. « En ouvrant vos portes à l'écosystème Moov Money, dit-il, vous placez la satisfaction client et la digitalisation au cœur de votre stratégie », conclut-t-il. Le directeur général adjoint de l’entreprise Ziz Energy Hassan Moussa se dit honoré d’associer à ses activités Moov Money, considéré comme étant l’un des opérateurs le plus sérieux et la plus actif dans la sphère tchadienne. « Je crois que nous allons laisser le temps de faire le jugement. Nous avons beaucoup plus confiance a ce partenariat puisque Moov Money Tchad a déjà démontré son savoir-faire. Nous sommes vraiment confiants pour ce partenariat », a indiqué le directeur général adjoint de l’entreprise Ziz Energie, Hassan Moussa. Le directeur général de Moov Money Tchad M. Said Hably et le directeur général adjoint de l’entreprise Ziz Energy Hassan Moussa ont apposé leur signature au bas du document scellant ainsi le partenariat.