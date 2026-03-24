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AFRIQUE

Tchad/Royaume-Uni : renforcement de la coopération face aux enjeux régionaux


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Mars 2026



Tchad/Royaume-Uni : renforcement de la coopération face aux enjeux régionaux
Le Premier ministre du Tchad, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a accordé une audience ce mardi 24 mars 2026, à Mme Héléna Owen, ambassadrice du Royaume-Uni au Tchad.

Les deux parties ont notamment évoqué l’exposition sur le financement climatique, prévue les 25 et 26 mars au ministère des Affaires étrangères, ainsi que la crise humanitaire à l’Est du pays, aggravée par le conflit au Soudan. La diplomate britannique a salué l’engagement du Tchad dans l’accueil des réfugiés soudanais, et a réaffirmé le soutien de son pays aux efforts nationaux de gestion de cette crise.

Elle a également présenté ses condoléances, suite à la récente attaque de Tiné qui a fait plus d'une dizaine de victimes. Le Premier ministre a, pour sa part, insisté sur la détermination du Tchad à préserver la stabilité régionale, tout en appelant au renforcement des partenariats internationaux, pour faire face aux défis sécuritaires et humanitaires.

Cette audience s'est déroulée en présence de quelques membres du cabinet du Premier ministre, ainsi que ceux de la délégation accompagnant l'ambassadrice.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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