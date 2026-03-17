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SPORTS

Tchad : Sarh accueille un camp pour former les jeunes basketteurs


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 17 Mars 2026



Tchad : Sarh accueille un camp pour former les jeunes basketteurs
Le lundi 16 mars 2026, la Fédération tchadienne de basketball a lancé à Sarh un camp dédié à la détection des jeunes talents de moins de 18 ans. Cette activité a pour but d’identifier des futurs joueurs prometteurs, et de contribuer au développement du basketball dans le pays.

L’initiative est conduite par le vice-président de la Fédération, Gangnon Daniel. Pendant plusieurs jours, les jeunes participants prennent part à des séances d’entrainement intensives, mêlant exercices physiques et apprentissage technique. Ces activités sont dirigées par Joe Touomou, un entraîneur reconnu au niveau international.

Le directeur technique, Younous Ahmed, souligne l’importance de cette action pour le basketball tchadien. Il explique que ce camp permet, non seulement aux jeunes joueurs de progresser, mais aussi aux entraîneurs locaux de renforcer leurs connaissances. Les formations proposées portent sur les nouvelles règles du jeu, ainsi que sur des méthodes modernes d’entraînement.

Pour sa part, le coach Joe Touomou rappelle que le basketball est un sport en constante évolution. Il insiste sur l’engagement et la discipline nécessaires pour réussir, aussi bien pour les joueurs que pour les encadreurs. Il invite également les parents à encourager leurs enfants à pratiquer ce sport, tout en poursuivant leurs études.

Les jeunes présents au camp se disent satisfaits de cette expérience. Ils apprécient particulièrement la qualité des encadrements et les nouvelles techniques apprises. Ce camp représente ainsi une opportunité importante pour préparer la prochaine génération de basketteurs au Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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