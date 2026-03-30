Tchad : à Abéché, l’ONAPE forme des jeunes diplômés aux techniques de recherche d’emplois

Un atelier de formation en techniques de recherche d’emplois se tient depuis ce lundi 30 mars 2026, dans les locaux de l'ADETIC d’Abéché. La session a été officiellement lancée par le chef de bureau de l’ONAPE d’Abéché, Hamid Hissein Kadou, en présence des bénéficiaires. Cette initiative vise à renforcer les capacités des jeunes diplômés en quête d’emploi.



Au total, 15 diplômés sans emploi prennent part à cette première session de formation, axée sur les outils et stratégies nécessaires pour améliorer leur insertion professionnelle.



Dans son intervention, le chef de bureau de l’ONAPE a mis en avant l’importance de cette formation, soulignant qu’elle constitue un levier essentiel pour aider les jeunes à mieux se positionner sur le marché du travail. Il a également encouragé les participants à s’approprier les connaissances acquises afin d’optimiser leurs chances d’accès à l’emploi.



Cette formation s’inscrit dans les efforts déployés par l’ONAPE pour accompagner les jeunes diplômés et contribuer à la réduction du chômage dans la province du Ouaddaï.