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Tchad : à Abéché, la LINAFF à l’écoute des équipes féminines du Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 24 Mars 2026



Tchad : à Abéché, la LINAFF à l’écoute des équipes féminines du Ouaddaï
Une délégation de la Ligue nationale de football féminin (LINAFF) a effectué, le dimanche 22 mars 2026, une mission d’échange à Abéché.

À cette occasion, elle a rencontré les différentes équipes féminines de la ville, au siège de la Ligue provinciale de football du Ouaddaï. Cette initiative s’inscrit dans une série de consultations visant à identifier les contraintes qui freinent l’essor du football féminin dans la province, et plus largement au Tchad.

Intervenant lors de la rencontre, le président de la Ligue provinciale de football du Ouaddaï, Souleyman Daoud Haïma, a indiqué que la ville d’Abéché compte actuellement sept équipes féminines. Il a plaidé pour un appui renforcé de la LINAFF afin d’accompagner leur développement, tout en soulignant le potentiel footballistique de la province.

De son côté, la cheffe de mission de la LINAFF et vice-présidente de l’institution, Abdoul Maïmouna, a réaffirmé l’engagement de la fédération en faveur de la promotion du football féminin au Tchad. Elle a rappelé que, dans une dynamique de valorisation du sport féminin notamment après la récente performance de l’équipe nationale tchadienne au Maroc, une initiative est en cours pour la mise en place d’une ligue nationale dédiée.

Selon elle, cette future structure permettra de mieux organiser les compétitions, de renforcer l’encadrement des clubs, et de favoriser l’émergence d’un football féminin plus compétitif.

Enfin, la responsable a exhorté les équipes à cultiver l’unité et le respect mutuel, des valeurs qu’elle juge essentielles pour structurer durablement les clubs, et consolider le développement du football féminin à l’échelle nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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