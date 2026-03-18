Tchad : à Abéché, les acteurs locaux mobilisés pour fiabiliser les données statistiques du Ouaddaï

L’atelier de validation des données de l’annuaire statistique provincial du Ouaddaï s’est ouvert ce mercredi 18 mars 2026 dans la salle de réunion de la délégation générale du gouvernement du Ouaddaï, à Abéché.



Présidée par le secrétaire général de la province, Asdjim Beldoum, la cérémonie a réuni les autorités administratives, les responsables des services déconcentrés de l’État, ainsi que plusieurs partenaires techniques, tous engagés dans le processus d’élaboration de cet important document de référence.



Dans son intervention, le point focal de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques, Awat Daoud Tchari, a souligné que cet atelier vise à valider les données collectées auprès des différents services sectoriels.



Selon lui, l’objectif est de produire un annuaire statistique fiable, capable de fournir des indicateurs pertinents pour le suivi du développement économique et social de la province. Il a également précisé que les travaux permettront d’améliorer la qualité des données à travers la vérification de leur cohérence, la complétion des informations manquantes et la correction des insuffisances relevées dans le document en cours d’élaboration.



Prenant la parole, le secrétaire général de la province, Asdjim Beldoum, a insisté sur le rôle crucial des statistiques dans la planification et la prise de décision. Il a ainsi exhorté les participants à faire preuve de rigueur dans l’examen des données afin de garantir la crédibilité du document final.



Cet atelier marque une étape déterminante dans l’élaboration du premier annuaire statistique provincial du Ouaddaï, un outil stratégique appelé à renforcer la disponibilité et la fiabilité des données, pour un meilleur pilotage des politiques publiques.