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Tchad : à Abéché, un homme de 30 ans tué par arme blanche


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 17 Mars 2026



Tchad : à Abéché, un homme de 30 ans tué par arme blanche
Un homme âgé de 30 ans a été assassiné dans la nuit du lundi 16 mars, aux environs de 23 heures, au quartier Djarmayé, non loin du centre social, dans le 2ᵉ arrondissement de la ville d’Abéché.

La victime, nommée Abdoulaye Hissein, a reçu un coup de poignard à la poitrine. Selon les premières informations, le présumé assassin serait un de ses amis du même quartier.

Aussitôt informées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux du drame et ont pu interpeller le présumé criminel. Après les constatations d’usage, le corps du défunt a été remis à sa famille pour inhumation.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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