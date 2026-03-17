Tchad : à Baltoubaye dans le Lac-Iro, des vivres distribués aux personnes vulnérables

La sous-préfecture de Baltoubaye, dans le département du Lac-Iro a lancé, le lundi 16 mars 2026, une opération de distribution de vivres et de produits non alimentaires au profit des personnes vulnérables.



Cette initiative vise à soutenir les populations les plus fragiles, à l’approche de la saison des pluies, une période souvent difficile pour de nombreux ménages. La cérémonie s’est déroulée au chef-lieu de la sous-préfecture et a réuni les forces le chef de canton, les chefs de villages et de ferricks, les chefs de quartiers et de carrés, ainsi que plusieurs bénéficiaires.



Le sous-préfet Bichara Gali Takya a expliqué que cette action s’inscrit dans la politique sociale du gouvernement qui vise à soutenir les personnes en situation difficile. Il a précisé que l’aide est destinée notamment aux personnes âgées, aux orphelins, aux personnes vivant avec un handicap, ainsi qu’aux ménages les plus vulnérables. Bichara Gali Takya a également appelé les responsables locaux à veiller à une distribution juste et transparente, afin que les aides parviennent réellement aux bénéficiaires identifiés.



« Cette initiative vient ainsi soulager plusieurs familles en attendant la saison des pluies ». Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour cette assistance qui arrive à un moment important, surtout à l’approche de la saison des pluies, pendant laquelle les conditions de vie deviennent souvent plus difficiles.



Il faut noter que l’opération de distribution s’est déroulée dans le calme et la discipline, grâce à la collaboration des autorités administratives, traditionnelles et des populations locales.