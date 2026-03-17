Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : à Baltoubaye dans le Lac-Iro, des vivres distribués aux personnes vulnérables


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 17 Mars 2026



Tchad : à Baltoubaye dans le Lac-Iro, des vivres distribués aux personnes vulnérables
La sous-préfecture de Baltoubaye, dans le département du Lac-Iro a lancé, le lundi 16 mars 2026, une opération de distribution de vivres et de produits non alimentaires au profit des personnes vulnérables.

Cette initiative vise à soutenir les populations les plus fragiles, à l’approche de la saison des pluies, une période souvent difficile pour de nombreux ménages. La cérémonie s’est déroulée au chef-lieu de la sous-préfecture et a réuni les forces le chef de canton, les chefs de villages et de ferricks, les chefs de quartiers et de carrés, ainsi que plusieurs bénéficiaires.

Le sous-préfet Bichara Gali Takya a expliqué que cette action s’inscrit dans la politique sociale du gouvernement qui vise à soutenir les personnes en situation difficile. Il a précisé que l’aide est destinée notamment aux personnes âgées, aux orphelins, aux personnes vivant avec un handicap, ainsi qu’aux ménages les plus vulnérables. Bichara Gali Takya a également appelé les responsables locaux à veiller à une distribution juste et transparente, afin que les aides parviennent réellement aux bénéficiaires identifiés.

« Cette initiative vient ainsi soulager plusieurs familles en attendant la saison des pluies ». Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers les plus hautes autorités du pays pour cette assistance qui arrive à un moment important, surtout à l’approche de la saison des pluies, pendant laquelle les conditions de vie deviennent souvent plus difficiles.

Il faut noter que l’opération de distribution s’est déroulée dans le calme et la discipline, grâce à la collaboration des autorités administratives, traditionnelles et des populations locales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/03/2026

Tchad : insécurité à Ndjikette, un cultivateur tué par des hommes armés

Tchad : insécurité à Ndjikette, un cultivateur tué par des hommes armés

Tchad : premières pluies à Baro, le Guera s’éveille sous un ciel chargé Tchad : premières pluies à Baro, le Guera s’éveille sous un ciel chargé 14/03/2026

Populaires

Affrontements à Tine Soudan : 62 blessés pris en charge au Tchad (18 décès)

16/03/2026

Décret : trois personnalités désignées membres de l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

16/03/2026

Tchad : la Police nationale interdit l’utilisation des jouets en forme d’armes à feu ou d’explosifs

16/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter