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Tchad : à Ndjamena, des acteurs des médias s’arment contre les fausses informations


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Mars 2026



Tchad : à Ndjamena, des acteurs des médias s’arment contre les fausses informations
Plus de trente professionnels de l’information prennent part à une formation dédiée à la lutte contre la désinformation. Journalistes, blogueurs, créateurs de contenu et communicants digitaux, venus des villes d’Abéché, Mao, Bongor, Pala, Moundou, Sarh et ceux de la capitale Ndjamena, se retrouvent depuis ce 24 mars 2026, dans les locaux de WenakLabs, pour renforcer leurs compétences. Cette formation est organisée par l’Union Européenne, à travers son service européen pour l’action extérieure, en collaboration avec Africa Check et WenakLabs.

L’objectif de cette formation est d’aider les hommes et les femmes des médias à mieux comprendre les mécanismes de diffusion des fausses informations, et à développer des outils concrets pour y faire face dans leur travail quotidien. Pour la représentante de l’Union Européenne, Sona Jarosoua, cette formation répond à un besoin urgent. Elle a souligné que les fausses informations circulent de plus en plus rapidement, et peuvent avoir des conséquences sur la société.

Selon elle, il est essentiel que les acteurs de l’information soient bien formés pour vérifier les faits et diffuser des contenus fiables. Valdez Onamina, un des formateurs, a mis l’accent sur la compréhension des notions de base. Il a expliqué, avec des exemples concrets, la différence entre rumeurs, fausses informations et désinformation.

« Beaucoup de contenus trompeurs circulent sans que les gens en mesurent les conséquences », a-t-il fait remarquer, insistant sur la nécessité de développer un esprit critique. Selon lui, la désinformation gagne du terrain à cause du manque de vérification et de la course à la rapidité sur les réseaux sociaux.

Il a estimé que les journalistes doivent redevenir des références en matière de crédibilité. Les participants, de leur côté, se disent conscients de leur responsabilité. Plusieurs d’entre eux ont souligné que la lutte contre la désinformation ne concerne pas uniquement les médias, mais l’ensemble de la société.

Ils appellent à une prise de conscience collective pour freiner la propagation des fausses nouvelles. La formation doit se poursuivre jusqu’au 26 mars 2026, avec l’ambition de faire émerger des professionnels mieux préparés à relever les défis de l’information à l’ère numérique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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