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Tchad : arrivée d'une mission gouvernementale à Tiné pour évaluer la situation sécuritaire


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


Une importante délégation gouvernementale s’est rendue ce jeudi dans la localité de Tiné, située dans la province du Wadi-Fira, à la suite d’un incident sécuritaire survenu la veille.


Tchad : arrivée d'une mission gouvernementale à Tiné pour évaluer la situation sécuritaire
La mission est conduite par le ministre des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de guerre, le général de corps d’armée Issaka Malloua Djamouss, accompagné du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, ainsi que du chef d’état-major général des armées, le général d’armée Abakar Abdelkerim Daoud. Le procureur de la République et plusieurs hauts responsables des forces de défense et de sécurité prennent également part à ce déplacement.

Avant de rallier Tiné, la délégation a effectué une escale technique à l’aérodrome d’Abéché.

Selon des sources officielles, cette mission vise à s’enquérir de la situation consécutive aux frappes de drones survenues le mercredi 18 mars 2026, ayant causé des pertes en vies humaines et fait plusieurs blessés.

Les autorités entendent évaluer les circonstances de cet incident, apporter une réponse appropriée et rassurer les populations locales.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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