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Tchad : au Guéra, enrôlement biométrique au Lycée de Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 24 Mars 2026



Tchad : au Guéra, enrôlement biométrique au Lycée de Mongo
Ce mardi 25 mars 2026, le Lycée de Mongo accueille une importante opération d'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat 2026.

L'initiative s'inscrit dans le cadre du processus de recensement et d'identification en cours dans la province du Guéra. Le chef d'équipe chargé des opérations d'enrôlement dans le Guéra, Chérif Ouchar Chérif, s'est dit satisfait des conditions dans lesquelles se déroulent les activités.

Selon lui, tout est mis en œuvre pour garantir le bon déroulement du processus : les équipements techniques ont été préalablement mis à la disposition des candidats, et rien ne semble compromettre la bonne marche des opérations.

De son côté, le censeur du Lycée de Mongo, Kabir Seïd, a tenu à préciser les dispositions prises en amont par l'établissement pour faciliter le travail des techniciens. Il a indiqué que les salles ont été mises à disposition dans les meilleures conditions d'accueil, et que les enseignants ont été positionnés auprès de leurs candidats respectifs afin d'assurer une prise en charge fluide et efficace, tout au long de la procédure.

Cette opération témoigne de l'engagement des autorités éducatives et administratives locales à accompagner avec rigueur, l’organisation des différentes étapes du processus d'identification nationale au niveau de la province du Guéra.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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