Tchad : au Guéra, formation des Clubs de Filles contre les VBG et pour la protection de l'enfance à Sissi

La délégation provinciale de la Femme et de la Protection de l'Enfance du Guéra, en partenariat avec l'UNICEF, a conduit une mission de formation des clubs de filles axée sur la lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) et la protection de l'enfance.



Cette initiative s'est déroulée à l'école officielle bilingue de Sissi qui a regroupé aussi les élèves de l'école officielle de Kofilo, sous la conduite du délégué provincial, Abdelaziz Alhadj Damalia. La mission a présenté ses activités au sous-préfet de Baro Adelil Doumoullah Chogar.



La formation été débité par le mot de bienvenue du représentant du directeur, Moussa Koko qui a salué la tenue de cette activité au sein de son établissement. Prenant la parole à sa suite, le délégué provincial de la Femme et de la Protection de l'enfance, Abdelaziz Alhadj Damalia, a remercié le partenaire UNICEF pour son soutien et a présenté les objectifs de la mission.



Après l'intervention du chef de service de la protection de l'enfant Ousmane Souk, qui a intervenait sur l'importance de l'enregistrement de l'acte de naissance à tous les citoyens le délégué a rappelé que la formation des clubs de filles constitue un levier essentiel pour doter les jeunes élèves des outils nécessaires à la prévention des violences de genre et à la connaissance de leurs droits, dans un environnement scolaire et communautaire plus sûr.



Cette mission s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par la délégation provinciale de la femme et de la protection de l'enfance du Guéra, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, pour renforcer la résilience des jeunes filles face aux violences de genre et promouvoir une culture de protection de l'enfance à l'échelle locale.