Tchad : au Sila, réunion stratégique pour la sécurité des populations et des réfugiés

Cette rencontre a réuni les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité autour d’un objectif commun : renforcer la stabilité et prévenir toute menace dans la province. Les responsables ont insisté sur la nécessité d’une collaboration étroite entre les forces de sécurité et les civils afin de lutter efficacement contre les réseaux criminels, notamment le trafic d’armes et de stupéfiants.



Un appel a été lancé à la responsabilité collective, invitant chaque acteur à s’impliquer activement dans la préservation de la sécurité.



Par ailleurs, des mesures spécifiques ont été évoquées concernant certains établissements, notamment la réglementation de la chicha et des cafétérias, ainsi que l’interdiction des hangars précaires au profit de constructions plus sécurisées, afin de limiter les risques d’incendie.



À travers cette initiative, les autorités provinciales réaffirment leur engagement à garantir la protection des populations et à maintenir un climat de paix dans le Sila.