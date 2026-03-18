Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : cérémonie de lecture de fin du Coran à la Grande Mosquée Atikh de Mongo


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 18 Mars 2026



Tchad : cérémonie de lecture de fin du Coran à la Grande Mosquée Atikh de Mongo
Le Conseil National Islamique du Guéra célèbre la clôture du Coran en présence des autorités civiles, traditionnelles et religieuses 18 mars 2026.

En effet, la grande mosquée Atikh de Mongo a accueilli ce mercredi une cérémonie solennelle de lecture de fin du Coran, organisée par le Conseil National Islamique du Guéra. L'événement a réuni dans un même élan de ferveur spirituelle, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la province, ainsi qu'un grand nombre de fidèles musulmans venus de la ville de Mongo et de ses environs.

La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, entouré de personnalités civiles, coutumières et religieuses qui ont tenu à marquer de leur présence cet acte de dévotion collective.

La parole a d'abord été donnée au président du comité d'organisation, cheikh MHT, qui a adressé ses sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, à la bonne tenue et à la réussite de cette cérémonie. Le représentant des Oulémas, Maddahines et Chouyoukhs, Ali Ibrahim, a pris la parole pour féliciter et remercier les autorités ainsi que l'ensemble de l'assistance.

Il a ensuite rappelé, à travers quelques versets coraniques soigneusement choisis, l'importance spirituelle et communautaire d'une telle cérémonie, soulignant la place centrale que le Livre Saint occupe dans la vie du croyant. Daoud Moussa Ibedou, Chef de Canton Dadjo Centre, a, quant à lui, interpellé avec fermeté et a exhorté l'ensemble des musulmans à emprunter le droit chemin et à œuvrer pour la paix et la sérénité dans la province du Guéra.

Le maire de la commune de Mongo, Hamza Abba Djaouro, a exprimé sa gratitude envers les autorités et les guides religieux pour leur engagement constant à orienter les fidèles sur la voie de la droiture et du respect mutuel, saluant le rôle irremplaçable des Oulémas dans la vie sociale et spirituelle de la communauté.

Le représentant du Conseil National Islamique du Guéra, Al-Goni Youssouf, a conclu les interventions des participants en invitant chacun à placer Dieu, Créateur de toutes choses, au cœur de ses préoccupations et de ses actions.

En sa qualité de représentant du délégué général du gouvernement auprès de la Province du Guéra, le Secrétaire Général Hassane Souleymane Adam a clôturé les allocutions en adressant ses remerciements à l'ensemble des participants.

Il a ensuite relayé le message du Président de la République, le maréchal du Tchad, Mahamat  Idriss Deby Itno, dont les appels répétés à la paix et à la cohabitation pacifique entre les communautés constituent, a-t-il rappelé, une boussole pour la nation tout entière.

Il a rendu un hommage particulier aux Oulémas et Maddahines pour leur rôle de prière et d'intercession, et a exhorté l'assemblée à implorer Dieu pour une paix totale et durable dans la province du Guéra en particulier, et au Tchad en général. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère de recueillement et d'unité, témoignant de la vitalité du tissu religieux et social de la province du Guéra.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/03/2026

Tchad : à Baltoubaye dans le Lac-Iro, des vivres distribués aux personnes vulnérables

Tchad : à Baltoubaye dans le Lac-Iro, des vivres distribués aux personnes vulnérables

تشاد: انطلاق دورة تدريبية مجانية لفائدة 165 فتاة من مختلف الدوائر و15 إقليماً تشاد: انطلاق دورة تدريبية مجانية لفائدة 165 فتاة من مختلف الدوائر و15 إقليماً 17/03/2026

Populaires

Whole-process people's democracy makes new contributions to progress of human political civilization

18/03/2026

Tchad: le cabinet Franklass sacré « Commercial Law Firm of the Year 2026 »

18/03/2026

Tchad : à Mao, l’approche de la fête de fin du Ramadan plonge la ville dans une effervescence particulière

18/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 17/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter