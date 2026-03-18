









TCHAD Tchad : cérémonie de lecture de fin du Coran à la Grande Mosquée Atikh de Mongo

Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 18 Mars 2026





Le Conseil National Islamique du Guéra célèbre la clôture du Coran en présence des autorités civiles, traditionnelles et religieuses 18 mars 2026.



En effet, la grande mosquée Atikh de Mongo a accueilli ce mercredi une cérémonie solennelle de lecture de fin du Coran, organisée par le Conseil National Islamique du Guéra. L'événement a réuni dans un même élan de ferveur spirituelle, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses de la province, ainsi qu'un grand nombre de fidèles musulmans venus de la ville de Mongo et de ses environs.



La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la province du Guéra, Hassane Souleymane Adam, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, entouré de personnalités civiles, coutumières et religieuses qui ont tenu à marquer de leur présence cet acte de dévotion collective.



La parole a d'abord été donnée au président du comité d'organisation, cheikh MHT, qui a adressé ses sincères remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué, à la bonne tenue et à la réussite de cette cérémonie. Le représentant des Oulémas, Maddahines et Chouyoukhs, Ali Ibrahim, a pris la parole pour féliciter et remercier les autorités ainsi que l'ensemble de l'assistance.



Il a ensuite rappelé, à travers quelques versets coraniques soigneusement choisis, l'importance spirituelle et communautaire d'une telle cérémonie, soulignant la place centrale que le Livre Saint occupe dans la vie du croyant. Daoud Moussa Ibedou, Chef de Canton Dadjo Centre, a, quant à lui, interpellé avec fermeté et a exhorté l'ensemble des musulmans à emprunter le droit chemin et à œuvrer pour la paix et la sérénité dans la province du Guéra.



Le maire de la commune de Mongo, Hamza Abba Djaouro, a exprimé sa gratitude envers les autorités et les guides religieux pour leur engagement constant à orienter les fidèles sur la voie de la droiture et du respect mutuel, saluant le rôle irremplaçable des Oulémas dans la vie sociale et spirituelle de la communauté.



Le représentant du Conseil National Islamique du Guéra, Al-Goni Youssouf, a conclu les interventions des participants en invitant chacun à placer Dieu, Créateur de toutes choses, au cœur de ses préoccupations et de ses actions.



En sa qualité de représentant du délégué général du gouvernement auprès de la Province du Guéra, le Secrétaire Général Hassane Souleymane Adam a clôturé les allocutions en adressant ses remerciements à l'ensemble des participants.



Il a ensuite relayé le message du Président de la République, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, dont les appels répétés à la paix et à la cohabitation pacifique entre les communautés constituent, a-t-il rappelé, une boussole pour la nation tout entière.



Il a rendu un hommage particulier aux Oulémas et Maddahines pour leur rôle de prière et d'intercession, et a exhorté l'assemblée à implorer Dieu pour une paix totale et durable dans la province du Guéra en particulier, et au Tchad en général. La cérémonie s'est achevée dans une atmosphère de recueillement et d'unité, témoignant de la vitalité du tissu religieux et social de la province du Guéra.





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