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Tchad : décès de l’ancienne ministre Dr Haoua, les condoléances du chef de l’Etat


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Mars 2026



Tchad : décès de l’ancienne ministre Dr Haoua, les condoléances du chef de l’Etat
« C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de la Députée et ancienne Ministre, Dr Haoua Outman Djamé. Elle fut une figure ayant consacré sa vie au service du pays avec dévouement et constance.

Son parcours exceptionnel restera une source d'inspiration et un témoignage de l'engagement des femmes tchadiennes au sommet de l'État.

En cette douloureuse circonstance, j'adresse mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix », écrit le président Mahamat Idriss Deby Itno sur sa page Facebook.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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