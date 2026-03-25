Tchad : décès de la députée Dr Haoua Outman Djamé, l’Assemblée nationale rend hommage

L’Assemblée nationale du Tchad a annoncé avec une profonde tristesse le décès de la députée Dr Haoua Outman Djamé, survenu ce 26 mars 2026 à Paris, en France, des suites de maladie. Élue sous la bannière du Mouvement patriotique du salut (MPS) dans le département de Haraz Albiar, province du Hadjer Lamis, la défunte occupait depuis le début de la 4ème législature le poste de présidente de la Commission des affaires étrangères.



Dans un communiqué officiel, l’institution parlementaire a salué le parcours et l’engagement de la députée, soulignant sa contribution remarquable aux travaux législatifs. Tout au long de son mandat, Dr Haoua Outman Djamé s’est distinguée par son sens élevé des responsabilités, son dévouement et son assiduité dans l’exercice de ses fonctions.



En cette circonstance douloureuse, le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi, a adressé ses condoléances au président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, au secrétaire général du MPS, au groupe parlementaire, ainsi qu’à la famille, aux proches et aux amis de la disparue.



« Le Tchad perd en elle une figure majeure de la vie politique attachée aux valeurs républicaines », souligne le communiqué. L’Assemblée nationale a également formulé des prières pour le repos de l’âme de la défunte, demandant à Dieu de l’accueillir dans son infinie miséricorde.