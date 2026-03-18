Tchad : des aides aux populations de la sous-préfecture de Roro à l’approche des pluies

Dans la sous-préfecture de Roro, les autorités administratives ont lancé ce mercredi 18 mars 2026 une opération de distribution de vivres et de produits essentiels, au profit des populations vulnerables, en prélude à la saison des pluies qui s’annonce.



L’initiative, conduite par le sous-préfet, Ousmane Adam Bichara, vise à soutenir les ménages les plus exposés aux difficultés alimentaires et sociales. Le sous-préfet de Roro, Ousmane Adam Bichara a indiqué qu'à travers cette action, l’Etat entend renforcer la solidarité envers les couches fragiles, et anticiper les besoins urgents liés aux conditions climatiques à venir.



Il a insisté sur l’importance d’une gestion rigoureuse et équitable de cette aide, afin qu’elle bénéficie réellement aux personnes ciblées. Il a également rappelé l’engagement des pouvoirs publiques à accompagner les communautés en période de vulnérabilité.



Sur place, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance envers l’Etat pour ce geste de solidarité. « Cette aide arrive au bon moment, surtout avec la saison des pluies qui approche. Nous remercions les autorités pour ce soutien », a confié une habitante de Roro. D’autres participants ont salué une initiative qui, selon eux, contribuera à atténuer les difficultés quotidiennes.