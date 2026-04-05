Tchad : deux suspects arrêtés pour vol de bœufs au Moyen-Chari

Selon les informations recueillies, ces présumés voleurs opéraient dans le village de Dokassi, situé dans le canton Bedaye, dans la province du Mandoul. Ils ont été arrêtés dimanche dernier dans la sous-préfecture de Bohobé, dans la province du Moyen-Chari, à la suite d’une intervention des forces de sécurité. Au total, six bœufs appartenant à un cultivateur ont été dérobés.



Le commandant de compagnie du Barh-Koh, Mahamat Idriss Adouma, a indiqué que les cas de vol de bétail sont fréquents dans la province. « J’ai été alerté par le gouverneur au sujet de ce vol. Mes éléments se sont rapidement rendus sur le terrain, ce qui a permis l’arrestation des suspects. Les forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour protéger les populations et leurs biens. Les auteurs de tels actes seront systématiquement poursuivis », a-t-il précisé.



De son côté, le propriétaire des bœufs a exprimé sa reconnaissance envers les forces de sécurité pour leur réactivité. Il a également déploré la recrudescence des vols de bétail qui affectent les populations au quotidien.