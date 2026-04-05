Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : deux suspects arrêtés pour vol de bœufs au Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 4 Avril 2026


Les forces de défense et de sécurité ont présenté, ce samedi 4 avril 2026, deux individus soupçonnés d’être impliqués dans un vol de bétail.


Tchad : deux suspects arrêtés pour vol de bœufs au Moyen-Chari
Selon les informations recueillies, ces présumés voleurs opéraient dans le village de Dokassi, situé dans le canton Bedaye, dans la province du Mandoul. Ils ont été arrêtés dimanche dernier dans la sous-préfecture de Bohobé, dans la province du Moyen-Chari, à la suite d’une intervention des forces de sécurité. Au total, six bœufs appartenant à un cultivateur ont été dérobés.

Le commandant de compagnie du Barh-Koh, Mahamat Idriss Adouma, a indiqué que les cas de vol de bétail sont fréquents dans la province. « J’ai été alerté par le gouverneur au sujet de ce vol. Mes éléments se sont rapidement rendus sur le terrain, ce qui a permis l’arrestation des suspects. Les forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour protéger les populations et leurs biens. Les auteurs de tels actes seront systématiquement poursuivis », a-t-il précisé.

De son côté, le propriétaire des bœufs a exprimé sa reconnaissance envers les forces de sécurité pour leur réactivité. Il a également déploré la recrudescence des vols de bétail qui affectent les populations au quotidien.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 03/04/2026

Tchad : jeux de hasard, des femmes jouent en toute discrétion à N’Djamena

Tchad : jeux de hasard, des femmes jouent en toute discrétion à N’Djamena

Tchad : cafétérias et « tournes-dos », la nouvelle vie urbaine des femmes à N’Djamena Tchad : cafétérias et « tournes-dos », la nouvelle vie urbaine des femmes à N’Djamena 03/04/2026

Populaires

Tchad : le piège de la surproduction au pays du bérébéré

05/04/2026

Tchad : le Président et le Premier ministre adressent leurs vœux à la communauté chrétienne à l’occasion de Pâques

05/04/2026

Tchad : un jeune homme agressé à Oubi (Guéra), évacué d’urgence à N’Djamena

05/04/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 02/04/2026 - Dr Ahmat Yacoub Dabio, expert en gestion de crises complexes et interdépendantes, président du CEDPE.

Il étrangle son père à la Mecque pour dit-il l'aider à aller au paradis

Il étrangle son père à la Mecque pour dit-il l'aider à aller au paradis

Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour Justice : condamnation de la préfecture du Val de Marne à convoquer un usager pour le dépôt de sa demande de titre de séjour 01/04/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter