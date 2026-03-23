Tchad : interdiction du port d’effets militaires dans les établissements scolaires

Adressée aux responsables du système éducatif, notamment les recteurs d’académies, les délégués provinciaux, les inspecteurs et les chefs d’établissements, cette mesure vise à renforcer la discipline et à préserver l’ordre en milieu scolaire.



Selon le document, il a été constaté que certains élèves et personnels civils arborent des tenues, grades, turbans ou autres attributs militaires en violation des textes en vigueur. Une pratique jugée préoccupante par les autorités, car susceptible de troubler le fonctionnement normal des établissements.



Face à cette situation, le ministère instruit les responsables éducatifs de prendre des mesures immédiates. Il s’agit notamment d’interdire strictement ces pratiques, de sensibiliser les élèves et les enseignants au respect des règles et des symboles de l’État, et de veiller à l’application rigoureuse des dispositions disciplinaires.



Le texte appelle également à une collaboration étroite avec les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité afin de mettre fin à toute infraction à la réglementation.



Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion civique insiste sur la nécessité d’une application stricte de cette note, soulignant que la préservation de l’ordre, de la discipline et de la neutralité de l’espace scolaire constitue une priorité majeure.