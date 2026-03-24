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Tchad : l’État en première ligne pour la vérité et la justice après la tragédie du drone à Tiné


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Mars 2026



Tchad : l’État en première ligne pour la vérité et la justice après la tragédie du drone à Tiné
La délégation gouvernementale qui séjourne à Tiné a tenu une réunion élargie avec les autorités traditionnelles, les responsables administratifs et les représentants des familles endeuillées ce mardi 24 mars 2026.

L’objectif de cette réunion est de faire le point sur les circonstances du drame qui a causé des pertes en vies humaines, réaffirmer l’autorité de l’État et rassurer les populations quant à leur sécurité.

Présidée par le ministre de la Défense, le général de division Issakha_Malloua_Djamous, cette rencontre a réuni plusieurs figures majeures de l’appareil sécuritaire et institutionnel. Le chef de la délégation a insisté sur le caractère prioritaire de la protection des citoyens, et sur la détermination de l’État à préserver l’intégrité territoriale.

Un message appuyé par le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali_Ahmat_Aghabache qui a exprimé l’émotion du gouvernement face à la perte de vies humaines. Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration a rappelé que chaque victime constitue une perte inacceptable pour la nation.

Il a également souligné l’implication personnelle du président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno dans le suivi du dossier, tout en assurant que des enquêtes sont en cours et que des mesures appropriées seront prises. Le chef d’état-major général des armées, Abakar Abdelkrim quant à lui, a réaffirmé l’engagement des forces de défense et de sécurité à élucider les faits, et à prévenir toute récidive, notamment par un renforcement du dispositif sécuritaire aux frontières.

Les autorités locales, quant à elles, ont appelé à une mobilisation des chefs traditionnels pour accompagner les efforts de l’État, promouvoir l’apaisement, et prévenir toute dérive susceptible de fragiliser la cohésion sociale dans cette zone sensible. En réponse, les autorités traditionnelles ont salué cette démarche qu’elles perçoivent comme un signe fort de considération, tout en renouvelant leur disponibilité à œuvrer aux côtés des institutions pour la stabilité de la région.

De leur côté, les représentants des familles des victimes ont exprimé leur attente légitime de vérité et de justice, appelant à l’accélération des enquêtes afin d’identifier les responsabilités, et apaiser les souffrances. Désormais, l’heure est à la transparence, à la responsabilité et à la consolidation de la confiance entre l’État et les citoyens de Tiné.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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