









TCHAD Tchad : l’ONAPE organise une journée d’information et d’orientation à l’intention des jeunes porteurs de projets

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 24 Mars 2026



Cette initiative vise à accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs idées d’entreprise, contribuant ainsi à la promotion de l’auto-emploi et au développement économique.

Dans le cadre du Projet Jeunes Incubateurs et Accélérateurs d’Entreprises (PROJIACE 2026), l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE) a organisé, ce mardi 24 mars 2026, une journée d’information, de sensibilisation et d’orientation, à l’intention des candidats audit programme.



La cérémonie s’est tenue au Centre d’Études et de Formation pour le Développement (CEFOD). Cette initiative vise à mieux informer les jeunes porteurs de projets sur les opportunités offertes par ce programme. Elle a également pour objectif de les orienter, et de renforcer leurs capacités en matière d’entrepreneuriat.



En effet, le PROJIACE ambitionne de générer un impact mesurable en matière de création et de consolidation d’entreprises, de mobilisation de financements et de création d’emplois, en cohérence avec les objectifs d’inclusion et de développement du capital humain portés par le Plan National de Développement (PND).



À travers cette initiative, l’ONAPE entend accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs idées d’entreprise, contribuant ainsi à la promotion de l’auto-emploi et au développement économique. Représentant le directeur général de l’ONAPE, Jean-Pierre Djimasngar, conseiller technique, a transmis un message d’encouragement aux participants.



Il a souligné que ce projet découle de l’une des recommandations issues du premier Forum national de l’emploi, avec l’appui technique d’experts. Il a exhorté les candidats à faire preuve d’attention, et à poser des questions pertinentes, rappelant l’importance de cette journée d’information et de sensibilisation.



Pour sa part, Brahim Djorbo, chef du guichet Auto-Emploi, a indiqué que le PROJIACE est un programme structuré visant à identifier et accompagner les jeunes porteurs d’idées. Il a précisé que le processus comprend la sélection des projets, leur incubation et leur accélération, avec la mise en place d’un jury chargé d’évaluer les candidatures. Les participants bénéficieront d’un accompagnement pratique, ainsi que d’un renforcement de leurs capacités entrepreneuriales.



Le programme s’adresse notamment aux jeunes porteurs de projets et aux étudiants disposant d’idées innovantes. Djikoloum Frédéric, chef de la cellule PROJIACE, a présenté le projet, ses objectifs spécifiques, ainsi que les modalités d’éligibilité. Il a indiqué qu’après la sélection, les jeunes porteurs de projets seront mis en relation avec des partenaires pour un accompagnement adapté.



Les résultats attendus incluent la formation des jeunes, ainsi que la création d’emplois directs et indirects. Dans son intervention, Routouang Mohamed Ndongua Christian, président du comité, a souligné que le projet PROJIACE s’étend sur une période de cinq ans. Il a insisté sur la nécessité de rigueur et de transparence, rappelant que le manque de transparence constitue souvent un frein à la confiance des jeunes envers les initiatives similaires.



Il a précisé que 75 projets seront retenus à l’issue d’une première évaluation menée par un jury composé de 23 membres. Ces projets seront ensuite présentés devant des experts, coaches et consultants, pendant trois jours, afin de bénéficier d’un accompagnement et d’un encadrement adaptés.



L’objectif est de permettre aux jeunes de mieux structurer leurs projets, et de saisir des opportunités à l’échelle internationale. Selon lui, l’ambition est que les porteurs de projets puissent, à terme, mobiliser eux-mêmes les ressources nécessaires à la réalisation de leurs initiatives, au-delà de l’accompagnement de l’ONAPE.



Il a également annoncé que 25 projets seront sélectionnés dans une première phase, dont 25 autres bénéficieront d’un programme d’incubation, en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Après quatre mois d’incubation et d’accélération, 10 projets seront retenus et présentés lors du Forum national de l’emploi, au cours duquel les trois meilleurs seront primés.



Routouang Mohamed Ndongua Christian a par ailleurs salué l’engagement des partenaires, notamment la Banque UBA, qui a déjà marqué son accord pour accompagner les jeunes porteurs de projets, à travers des prix et des facilités de financement. S’agissant des critères d’éligibilité, les candidats doivent être âgés de 15 à 35 ans, et détenir une carte de l’ONAPE. Les domaines ciblés concernent notamment l’agro-industrie, les technologies de l’information et de la communication (TIC), le transport et la logistique, l’artisanat, ainsi que le commerce et les services divers.





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