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Tchad : l'armée reçoit l'ordre de riposter à toute attaque provenant du Soudan


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Mars 2026


Le chef de l'État a ordonné à l’Armée nationale de riposter pour compter de cette nuit, à toute attaque provenant du Soudan, qu’elle soit de l’armée du Général Abdul Fattah Al-Burhan ou des Forces de soutien rapide (FSR) du Général Mahamat Hamdane Dagalo.


Tchad : l'armée reçoit l'ordre de riposter à toute attaque provenant du Soudan
Le Président de la République Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a convoqué cette nuit, au Palais Toumaï, un Conseil de défense et de sécurité. C’est suite à une frappe ce soir, de drones soudanais en territoire tchadien. L’attaque a fait plusieurs victimes tchadiennes.

Séance tenante, le Chef Suprême des Armées a ordonné la fermeture totale de 1.300km de frontières communes entre le Tchad et le Soudan.

Il a instruit le Premier Ministre, Ambassadeur Allah-Maye Halina, a dépêché sur site, une délégation gouvernementale à l’effet d’évaluer les dégâts tant humains que matériels.

Il a également ordonné à l’Armée nationale de riposter pour compter de cette nuit, à toute attaque provenant du Soudan, qu’elle soit de l’armée du Général Abdul Fattah Al-Burhan ou des Forces de soutien rapide (FSR) du Général Mahamat Hamdane Dagalo.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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