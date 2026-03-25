Tchad : l'inspecteur pédagogique de Bébédjia 1 sensibilise les élèves sur les méfaits de vol

C'est suite aux vols répétitifs enregistrés ces derniers temps à l'école du centre de Bébédjia, et dans le bureau de l'Inspection Pédagogique de l'Enseignement Primaire de Bébédjia 1.





Des groupes d’individus mal intentionnés s'organisent souvent pour détruire des infrastructures scolaires, et réussir à emporter certains matériels du bureau. Ces actes mettent en mal le système éducatif, et freinent le fonctionnement des classes pédagogiques dans certaines écoles.



C’est pourquoi l'inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Bébédjia 1, Nahoutengar Ngaro Célestin, accompagné de son planificateur, a fait une descente le 25 mars 2026, à l'école du centre de Bébédjia, pour sensibiliser les apprenants sur les méfaits du vol.



Dans chaque classe visité, l'inspecteur de manière détaillée, a démontré au élèves les impacts négatifs du vol, car pour lui, le vol est un danger public dans la communauté et contribue au sous-développement. Il a invité les élèves au respect du règlement intérieur de l'école qui interdit le vol en milieu scolaire et dans la communauté, mais aussi et surtout, faire des sensibilisations de proximité t dans les ménages, afin d'atteindre tout le monde sur le bien-fondé de la protection de l'édifice public.



L'inspecteur a par ailleurs invité les élèves à éviter les jeux brutaux, source de conflits dans certains établissements scolaires, mais aussi il a dénoncé les élèves qui viennent le soir déféquer dans les salles de classes pour contaminer les autres. Il faut retenir que l'initiative de l'inspecteur pédagogique, consacrée sur la sensibilisation des élèves sur les méfaits du vol dans les communautés et sur le système éducatif, est un acte à saluer.



Mais l’inspecteur pédagogique interpelle les associations, les groupements, les ONG et les personnes de bonne volonté, à emboîter ce pas pour une bonne éducation des enfants, sur la citoyenneté et accompagner le gouvernement sur sa politique publique en faveur de tous.