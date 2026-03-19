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Tchad : la CNDH se mobilise face à la recrudescence des violences sexuelles sur mineures à N’Djamena


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a exprimé sa vive indignation face à la recrudescence inquiétante des violences sexuelles commises contre des mineures à N’Djamena, notamment sur des enfants âgés de 2 à 7 ans. Dans un communiqué rendu public le 18 mars 2026, l’institution annonce une série de mesures pour faire face à cette situation alarmante.


Tchad : la CNDH se mobilise face à la recrudescence des violences sexuelles sur mineures à N’Djamena
À la suite d’une audience accordée aux parents des victimes le 17 mars, la CNDH indique avoir pris connaissance, de manière détaillée, des faits dénoncés ainsi que des démarches judiciaires en cours. Les témoignages recueillis révèlent des actes d’une extrême gravité, constituant de graves violations des droits fondamentaux de l’enfant et des atteintes intolérables à la dignité humaine.

Face à l’ampleur des faits et à leurs conséquences sur l’intégrité physique et psychologique des victimes, la CNDH a décidé de se constituer partie civile. Cette démarche vise à contribuer à la manifestation de la vérité, à l’établissement des responsabilités et à la défense effective des droits des victimes et de leurs familles.

L’institution annonce également la mobilisation de tous les moyens légaux nécessaires, notamment la mise à disposition de ses services d’avocats, afin d’assurer un suivi rigoureux, impartial et continu des procédures judiciaires jusqu’à leur aboutissement.

La CNDH rappelle que la protection de l’enfant constitue un impératif constitutionnel, légal et conventionnel. Elle souligne l’obligation de l’État de prévenir ces violences, de protéger les victimes et de poursuivre les auteurs, tout en garantissant une prise en charge médicale, psychologique et sociale adéquate.

Dans son communiqué, l’institution insiste sur le fait qu’aucun enfant ne doit être privé de son droit fondamental à la sécurité, à l’intégrité et à la dignité. Elle appelle à une réponse ferme, exemplaire et sans compromis de la part des institutions compétentes.

Par ailleurs, la CNDH lance un appel à une mobilisation générale de l’ensemble des acteurs nationaux, notamment les autorités publiques, les institutions judiciaires, les forces de sécurité, les leaders communautaires et religieux, les organisations de la société civile, les parents et les médias, afin de faire de la protection de l’enfant une priorité nationale.

Enfin, la Commission réaffirme son engagement constant en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’enfant et assure qu’elle restera pleinement mobilisée jusqu’à ce que justice soit rendue aux victimes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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