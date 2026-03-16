Tchad : la Police nationale interdit l’utilisation des jouets en forme d’armes à feu ou d’explosifs

Dans ce communiqué rendu public le 16 mars 2026, le Directeur général de la Police nationale, le contrôleur général de police de 3ème grade, Tougoud Digo Maïde, indique avoir constaté avec inquiétude l’usage de ces jouets par des enfants mais aussi par certains adultes. Selon les autorités sécuritaires, ces objets constituent une menace pour la tranquillité publique et peuvent provoquer des situations de panique ou de confusion au sein de la population.



Face à cette situation, la Police nationale rappelle que la fabrication, la vente et l’utilisation de jouets imitant des armes à feu ou des explosifs sont interdites par les textes en vigueur. Toute personne surprise en train de fabriquer, de vendre ou d’utiliser ce type d’objet s’expose désormais à des interpellations et à des poursuites.



Les autorités policières appellent par ailleurs la population à faire preuve de vigilance et à collaborer avec les forces de l’ordre afin de lutter efficacement contre ces pratiques jugées nuisibles à l’ordre public.



À travers cette mesure, la Police nationale entend prévenir les risques sécuritaires et préserver la paix sociale dans les villes et les provinces du pays.