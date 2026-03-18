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Tchad : la mairie de Goz-Beida interdit l’utilisation des bombes bruyantes par les enfants


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Mars 2026



Tchad : la mairie de Goz-Beida interdit l’utilisation des bombes bruyantes par les enfants
Dans la province du Sila, la mairie de Goz-Beida a annoncé l’interdiction formelle de l’utilisation des bombes bruyantes et autres objets produisant des détonations par les enfants sur toute l’étendue de la commune.

Dans un communiqué radiodiffusé le 16 mars 2026, le maire de la commune, Abdelmadjid Hassan Abbo, informe la population que cette mesure vise à préserver la tranquillité publique, garantir la sécurité des citoyens et prévenir tout trouble à l’ordre public.

Le communiqué précise également qu’il est strictement interdit aux commerçants de vendre, de distribuer ou de mettre à la disposition du public ces objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores et des incidents. Les autorités municipales préviennent que tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par les textes en vigueur, pouvant aller de la saisie des produits à des sanctions administratives et financières.

Le maire appelle par ailleurs les parents, les responsables des enfants ainsi que les commerçants à faire preuve de civisme et à veiller au respect strict de cette décision. La police municipale et les services de sécurité sont chargés de veiller à l’application rigoureuse de cette mesure sur l’ensemble du territoire communal.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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