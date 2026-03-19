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Tchad : le CESCE condamne fermement l’attaque de drones et appelle à l’unité nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


​Le Conseil économique, social, culturel et environnemental (CESCE) a exprimé sa vive indignation à la suite de l’attaque de drones survenue le 18 mars 2026 en territoire tchadien, ayant causé de nombreuses pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.


Tchad : le CESCE condamne fermement l’attaque de drones et appelle à l’unité nationale
Dans un communiqué officiel signé par son président, Dr Ahmat Mbodou Mahamat, le CESCE qualifie cette attaque de « barbare et injustifiée », dénonçant une atteinte grave à la souveraineté du Tchad et à la sécurité de ses citoyens.

Le Conseil a condamné avec la plus grande fermeté cette frappe meurtrière, notamment en raison de son caractère particulièrement dramatique, ayant visé des civils, dont certains se trouvaient dans une école coranique. Il a rappelé qu’aucune circonstance ne saurait justifier l’extension du conflit soudanais sur le territoire tchadien, au détriment de populations innocentes.

Le CESCE a également exprimé son soutien total et indéfectible au Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, saluant les mesures prises lors du Conseil de défense et de sécurité, notamment la mise en état d’alerte maximale des forces de défense et la fermeture des frontières.

Par ailleurs, l’institution a rendu hommage au professionnalisme et à la bravoure des Forces de défense et de sécurité, engagées dans la protection de l’intégrité territoriale du pays face à toute forme d’agression.

Le Conseil a en outre appelé le gouvernement à utiliser tous les moyens légaux et diplomatiques au niveau international afin que les auteurs de cette attaque répondent de leurs actes devant la justice et que de tels incidents ne se reproduisent plus.

En cette période douloureuse, le CESCE a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a enfin lancé un appel à l’unité nationale et à la vigilance, afin de préserver la paix et la stabilité du Tchad.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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