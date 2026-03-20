Tchad : le PLD condamne l’attaque de drone à Tiné et appelle à l’unité nationale

Selon le PLD, le bilan provisoire de cette attaque fait état de 17 morts et de plusieurs blessés parmi les populations civiles. Le parti a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes ainsi qu’à l’ensemble du peuple tchadien, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Le communiqué souligne que cette attaque, attribuée à une provenance du territoire soudanais et visant délibérément des civils, constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale et une atteinte grave à l’intégrité territoriale du Tchad.



Dans ce contexte marqué par la douleur et l’émotion, le PLD a réaffirmé son soutien indéfectible au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité engagées dans la protection du territoire national.



Le parti a également salué la décision du gouvernement de renforcer la posture militaire et d’envisager, dans le respect du droit international, des actions pour traquer les auteurs de ces actes et sécuriser les zones frontalières.



Enfin, le PLD a lancé un appel à l’ensemble des Tchadiens au calme, à la vigilance et à l’unité nationale. Il met en garde contre toute tentative de désinformation ou de manipulation susceptible de fragiliser la cohésion sociale dans ce contexte sensible.