Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le PLD condamne l’attaque de drone à Tiné et appelle à l’unité nationale


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Mars 2026


​Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) a vivement réagi à l’attaque de drone survenue le 18 mars 2026 dans la localité frontalière de Tiné Djagraba, à l’est du Tchad. Dans un communiqué rendu public le 19 mars, le parti exprime sa profonde consternation et sa vive émotion face à ce qu’il qualifie de « lâche attentat ».


Tchad : le PLD condamne l’attaque de drone à Tiné et appelle à l’unité nationale
Selon le PLD, le bilan provisoire de cette attaque fait état de 17 morts et de plusieurs blessés parmi les populations civiles. Le parti a adressé ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes ainsi qu’à l’ensemble du peuple tchadien, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le communiqué souligne que cette attaque, attribuée à une provenance du territoire soudanais et visant délibérément des civils, constitue une violation flagrante de la souveraineté nationale et une atteinte grave à l’intégrité territoriale du Tchad.

Dans ce contexte marqué par la douleur et l’émotion, le PLD a réaffirmé son soutien indéfectible au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité engagées dans la protection du territoire national.

Le parti a également salué la décision du gouvernement de renforcer la posture militaire et d’envisager, dans le respect du droit international, des actions pour traquer les auteurs de ces actes et sécuriser les zones frontalières.

Enfin, le PLD a lancé un appel à l’ensemble des Tchadiens au calme, à la vigilance et à l’unité nationale. Il met en garde contre toute tentative de désinformation ou de manipulation susceptible de fragiliser la cohésion sociale dans ce contexte sensible.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/03/2026

Tchad : le CESCE condamne fermement l’attaque de drones et appelle à l’unité nationale

Tchad : le CESCE condamne fermement l’attaque de drones et appelle à l’unité nationale

Tchad : arrivée d'une mission gouvernementale à Tiné pour évaluer la situation sécuritaire Tchad : arrivée d'une mission gouvernementale à Tiné pour évaluer la situation sécuritaire 19/03/2026

Populaires

​Coopération économique : la CEMAC et la France renforcent leur partenariat à Paris

19/03/2026

Attaque de drones à Tiné : le Tchad en alerte maximale face à une escalade des tensions

19/03/2026

Gouvernement Tchadien : "ça vient du Soudan mais nous ne savons pas qui a lancé le projectile"

19/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 17/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter