Tchad : le bureau de l'IPEP 1 de Bébédjia victime d'un vol

C'est pour la septième fois que le bureau de l'Inspection Pédagogique de l'Enseignement Primaire 1 (IPEP 1) de Bébédjia est victime de vol.



Dans la nuit du 23 au 24 mars 2026, un groupe d'individus mal intentionnés a réussi à casser la fenêtre principale du bureau et endommager la porte du bureau de l'inspecteur et mettre en désordre les dossiers des enseignants. Ils ont réussi à emporter un seau d'eau du bureau de l'inspection.



Dans la même nuit, ces voleurs ont réussi à forcer la fenêtre de la direction de l'école du centre de Bébédjia. Les matériels emportés par ces derniers sont : une brouette, un seau d'eau, une bassine et des verres du thé. Cela constitue un acte d’incivisme qui signifie la méconnaissance à la base des politiques publiques du gouvernement.



Un citoyen dans la société doit faire la politique de la protection des politiques publiques du gouvernement, dans un milieu pour un développement durable. La mauvaise gestion de la politique publique du gouvernement constitue un frein pour le développement.



Pourtant, certains citoyens accusent souvent le gouvernement de non investissement dans le domaine de l'éducation, la santé et les infrastructures. Mais chaque citoyen doit accomplir aussi son devoir, notamment la protection des institutions publiques et interpeler le gouvernement à investir davantage pour un développement de qualité.