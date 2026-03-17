Tchad: le cabinet Franklass sacré « Commercial Law Firm of the Year 2026 »

Le cabinet Franklass, dirigé par Me Franklin Mbaïassem Laoumbatnan, a été distingué « Commercial Law Firm of the Year 2026 » par Corporate INTL. Une reconnaissance internationale qui met en lumière l’excellence et le professionnalisme du secteur juridique tchadien sur la scène mondiale.



En ce début d’année 2026, le cabinet d’avocats Franklass a été honoré par une double distinction internationale, plaçant ainsi le Tchad sur la carte du droit des affaires à l’échelle mondiale. Au cœur de cette réussite se trouve son fondateur, Me Franklin Mbaïlassem Laoumbatnan, dont le travail acharné et l’engagement constant en faveur de l’excellence, ont été salués par ces prestigieuses distinctions.



Dans son discours, Me Franklin Mbaïlassem Laoumbatnan explique qu’il s’agit d’une distinction décernée par un magazine international qui identifie et récompense les acteurs du secteur juridique et judiciaire à travers le monde. Ce prix constitue un signe d’honneur majeur, matérialisé par un trophée remis aux lauréats.



Concernant l’Afrique centrale, il précise que trois lauréats ont été distingués cette année, dont deux au Cameroun et lui-même pour le Tchad. Il confie avoir été surpris par la démarche du magazine, qui a mené une enquête totalement discrète et confidentielle, avant de le contacter via son adresse professionnelle pour une série d’entretiens. Ces interviews se sont déroulées en trois phases, à l’issue desquelles le jury a décidé de lui attribuer ce prix.



Il précise que selon les informations publiées sur le site du magazine, il s’agit d’une première dans l’histoire du Tchad qu’un professionnel du droit bénéficie de cette distinction, dans le cadre de la 19ᵉ édition. Le lauréat souligne que cette reconnaissance ne doit pas être perçue comme un mérite personnel, mais plutôt comme le fruit d’un travail d’équipe, et un honneur pour l’ensemble du peuple tchadien.



Présentation des Corporate INTL Global Awards

Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, présente les Corporate INTL Global Awards, considérés comme un standard d’excellence à l’échelle mondiale. Il explique que ces distinctions célèbrent les cabinets d’avocats et les conseillers financiers ayant fait preuve d’une expertise exceptionnelle au cours des 12 derniers mois.



Reconnus internationalement comme une référence dans l’industrie, ces prix reposent sur un principe d’exclusivité : pour chaque juridiction et chaque spécialité, une seule entité est sélectionnée, ce qui en fait un véritable label de confiance pour les investisseurs internationaux.



Organisé par Corporate INTL, un groupe de média et de recherche basé au Royaume-Uni, avec un siège à Birmingham (Watling Court, Orbital Plaza), le prix repose sur un processus de sélection rigoureux et indépendant. Celui-ci s’étend sur une année complète et inclut notamment une analyse approfondie des services rendus, ainsi que du niveau d’innovation au sein des cabinets.



En conclusion, le ministre a souligné qu’à travers son édition 2026, les Corporate INTL Global Awards réaffirment leur rôle de passerelle entre les expertises locales et les opportunités d’affaires à l’international.