Tchad : le théâtre à l’honneur lors de la Journée mondiale du 27 mars

Chaque année, le 27 mars marque la Journée mondiale du théâtre, consacrée à la célébration de cet art. Cette journée nous offre l’occasion de nous arrêter, de regarder en arrière et de nous projeter vers l’avenir.



En Afrique, nous constituons une importante communauté de praticiens des arts, en particulier du théâtre, qui fait partie des arts de la scène avec sa dimension vivante à travers le spectacle », a déclaré le président du CRAIIT, Vangdar Dorsouma. De ce fait, il contribue au développement de la personne humaine, à l’éveil de la conscience, à la formation de l’esprit et à la promotion du vivre-ensemble.



Il a également souligné qu’il est temps pour les acteurs des arts de la scène de s’unir, d’avoir une vision commune, en priorisant leur art et en lui accordant les moyens humains nécessaires pour améliorer la qualité des créations afin qu’elles puissent circuler à travers le continent africain et dans le monde entier. Il a, en outre, encouragé la promotion des jeunes praticiens ainsi que la valorisation des circuits de diffusion, afin que le théâtre s’installe durablement et touche véritablement les masses populaires.



Le théâtre en Afrique doit s’adapter à son époque, être utile et impacter positivement le quotidien. Pour ce faire, il est essentiel de multiplier les espaces de production, de les rendre plus accessibles à tous, et de considérer le développement artistique et culturel comme une priorité dans les programmes politiques.