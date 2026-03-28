Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le théâtre à l’honneur lors de la Journée mondiale du 27 mars


Alwihda Info | Par Clarisse Mogota - 28 Mars 2026


Dans le cadre du renforcement des activités artistiques et culturelles, le Centre tchadien de l’Institut international du théâtre, en collaboration avec le Théâtre national du Tchad, a célébré la Journée mondiale du théâtre ce 27 mars 2026 au centre Themacult.


Tchad : le théâtre à l’honneur lors de la Journée mondiale du 27 mars
Chaque année, le 27 mars marque la Journée mondiale du théâtre, consacrée à la célébration de cet art. Cette journée nous offre l’occasion de nous arrêter, de regarder en arrière et de nous projeter vers l’avenir.

En Afrique, nous constituons une importante communauté de praticiens des arts, en particulier du théâtre, qui fait partie des arts de la scène avec sa dimension vivante à travers le spectacle », a déclaré le président du CRAIIT, Vangdar Dorsouma. De ce fait, il contribue au développement de la personne humaine, à l’éveil de la conscience, à la formation de l’esprit et à la promotion du vivre-ensemble.

Il a également souligné qu’il est temps pour les acteurs des arts de la scène de s’unir, d’avoir une vision commune, en priorisant leur art et en lui accordant les moyens humains nécessaires pour améliorer la qualité des créations afin qu’elles puissent circuler à travers le continent africain et dans le monde entier. Il a, en outre, encouragé la promotion des jeunes praticiens ainsi que la valorisation des circuits de diffusion, afin que le théâtre s’installe durablement et touche véritablement les masses populaires.

Le théâtre en Afrique doit s’adapter à son époque, être utile et impacter positivement le quotidien. Pour ce faire, il est essentiel de multiplier les espaces de production, de les rendre plus accessibles à tous, et de considérer le développement artistique et culturel comme une priorité dans les programmes politiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/03/2026

Tchad : diagnostic des politiques climatiques, le ministre d’État reçoit une mission du FMI

Tchad : diagnostic des politiques climatiques, le ministre d’État reçoit une mission du FMI

N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir N’Djamena : un militaire égorge deux enfants et un proche avant de mourir 26/03/2026

Populaires

​Sao du Tchad – Burundi : le soleil peut-il devenir une arme secrète ?

27/03/2026

Tchad : un réseau criminel démantelé à Abéché, la sécurité renforcée

27/03/2026

Tchad : des kits sociaux distribués aux personnes vulnérables dans le 7ᵉ arrondissement de N’Djamena

27/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 26/03/2026 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

(Analyse) Tchad : une seule communauté, un seul destin

Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ? Envoi d’un contingent en Haïti : le Tchad devient-il le gendarme du monde ? 25/03/2026 - Hassan Abderamane

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter