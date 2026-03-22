Tchad : les enseignants chargés de cours du primaire du Logone Oriental outillés sur la problématique du redoublement

Cette initiative de la Direction de la formation du Ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique s’inscrit dans le cadre d’un programme axé sur l’utilisation de stratégies efficaces développées dans des modules visant à modifier les perceptions des enseignants sur la valeur du redoublement. Elle bénéficie de l’appui technique de l’UNESCO, partenaire du ministère.



Durant quatre jours, les participants ont échangé sur les causes du redoublement scolaire, son analyse systématique ainsi que sur les stratégies de mise en œuvre de la pédagogie différenciée pour en réduire l’ampleur.



Pour une meilleure compréhension du phénomène, les facilitateurs, Haroun Ngarba et Nadjibé, se sont relayés afin d’éclairer les participants sur les émotions et les ressentis des élèves face au redoublement, ses conséquences au niveau communautaire et du système éducatif, ainsi que les facteurs qui y contribuent, notamment la timidité, les retards, la paresse, la distraction et le stress.



En guise de solution, les formateurs ont mis l’accent sur la pédagogie différenciée. Selon eux, cette approche permet à l’enseignant de prendre en compte la diversité des profils des élèves, d’adapter les apprentissages à leurs besoins et de mettre en œuvre des stratégies de prévention du redoublement. Parmi ces stratégies figurent l’accompagnement des élèves, le soutien pédagogique, la remédiation ainsi que la collaboration entre parents, enseignants et équipe éducative.



Par ailleurs, les formateurs ont insisté sur la nécessité d’appliquer les arrêtés n°253, 390 et 300 du Ministère de l’Éducation nationale, qui autorisent le passage automatique des élèves. Ils ont toutefois rappelé que les enseignants doivent renforcer les actions de remédiation afin de prévenir le redoublement.



À l’issue de l’atelier, les enseignants ont recommandé au gouvernement de rendre effective la refondation de l’école tchadienne, de former tous les enseignants à la pédagogie différenciée et de vulgariser davantage les arrêtés 253, 390 et 300 afin de réduire le taux de redoublement, notamment au niveau 1-1-1 du primaire.



Clôturant les travaux, le représentant du délégué provincial de l’Éducation, Mianmbaye Mathurin, a salué cette initiative et remercié les participants pour leur engagement. Il les a invités à mettre en pratique les stratégies acquises afin d’améliorer la qualité de l’enseignement et de réduire le taux de redoublement dans la province. Il s’est dit confiant quant à une baisse significative de ce taux dès le troisième trimestre.



Le représentant du délégué a également promis de transmettre les recommandations aux autorités compétentes.



Enfin, il a rappelé que l’application de la pédagogie différenciée constitue un engagement professionnel essentiel pour chaque enseignant, indispensable à la construction d’une école plus inclusive, plus équitable et plus performante, où le potentiel de chaque élève peut être pleinement développé.