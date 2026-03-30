Tchad : les provinces plaident pour plus de moyens et d’autonomie

Dans son mot d’ouverture, le président du Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest, Dr Keundye Ignegongba, a affirmé que cette assemblée générale ne constitue pas un simple rendez-vous statutaire, mais une étape décisive dans l’affirmation du rôle des provinces dans l’architecture institutionnelle du pays. Il a souligné que la décentralisation, bien que consacrée par les textes, peine encore à produire ses effets dans la réalité de l’action publique.



Il a précisé que l’ordre du jour de cette rencontre porte notamment sur l’examen du rapport d’activités 2025, l’analyse du rapport financier, l’étude de textes ainsi que l’examen de sujets d’actualité et des divers points d’information.



À cette occasion, l’ANPT a insisté sur plusieurs priorités, notamment l’affirmation d’une position commune forte sur les enjeux de la décentralisation, afin de parler d’une seule voix face à l’État et aux partenaires. L’association a également mis en avant la nécessité de clarifier ses orientations stratégiques, de renforcer sa crédibilité, de consolider les capacités des conseils provinciaux et de promouvoir la participation citoyenne, la redevabilité et la bonne gouvernance locale.



Par ailleurs, l’ANPT a relevé plusieurs difficultés, notamment l’irrégularité des subventions allouées aux collectivités territoriales, l’absence d’une fiscalité locale harmonisée et d’une clé de répartition clairement définie entre l’État, les provinces et les communes, ainsi que la non-opérationnalisation du Haut Conseil de la décentralisation, qui freine la mise en œuvre de la feuille de route en la matière.



L’association a formulé plusieurs recommandations, invitant le gouvernement à poursuivre les efforts de mise en œuvre effective de la décentralisation dans un esprit de concertation. Elle appelle également les institutions concernées à lever sans délai les contraintes juridiques, administratives et financières identifiées, et encourage les partenaires techniques et financiers à accompagner le renforcement institutionnel, administratif et financier des collectivités territoriales.



À l’issue des travaux, l’ANPT a salué la qualité des échanges, jugés francs, responsables et tournés vers l’avenir. L’examen du rapport d’activités 2025 a permis de mesurer les avancées réalisées, tout en mettant en lumière les défis à relever. L’analyse du rapport financier a, quant à elle, renforcé l’engagement des membres en faveur de la transparence et de la rigueur dans la gestion des ressources.