Tchad : mariage Nord-Sud, l’union qui peut sauver le vivre-ensemble

Au Tchad, les mariages entre personnes du Nord et du Sud ont longtemps existé. Des couples comme Armand et Mariam ou Djedoudom et Hadjidja, incarnaient une époque où les liens humains pouvaient transcender les différences ethniques et culturelles. Ces unions ne représentaient pas seulement des histoires personnelles, mais symbolisaient aussi un vivre-ensemble possible, un pont entre deux régions et deux cultures.



Aujourd’hui, un mariage plus difficile ?

Ces dernières années, les mariages interrégionaux semblent devenir plus rares. Les mentalités ont évolué, influencées par des considérations identitaires, des pressions familiales, ou encore la peur du regard de la société. Si un Mahamat peut encore épouser une Nathalie, ce type d’union reste souvent confronté à des obstacles invisibles, liés aux préjugés, ou aux normes sociales persistantes.



L’exemple des rumeurs politiques

Les tensions autour des unions Nord-Sud se reflètent aussi dans les réseaux sociaux. Une rumeur récente évoquait un refus de la fille du sénateur Abramane Koullamah par le Premier ministre Allah-Maye Halina, pour des raisons ethniques. Lors d’une séance au Sénat, ce dernier a réagi avec humour : « Hier, j’ai lu sur les réseaux sociaux que vous m’aviez refusé votre fille. » Au-delà de l’anecdote, cet épisode montre comment les réseaux sociaux amplifient parfois les divisions et rappellent que les mariages interrégionaux restent un sujet sensible.



Le mariage, un pilier du vivre-ensemble

Le mariage n’est pas seulement un engagement personnel. Il constitue un fondement essentiel de la cohésion sociale. En favorisant les unions entre différentes communautés, on encourage le dialogue, la tolérance et l’unité nationale. Les familles se rencontrent, les cultures se croisent, et les barrières tombent. Ces unions peuvent devenir un vecteur puissant d’un Tchad plus inclusif.



Construire un futur d’ouverture

La question n’est donc pas de savoir si ces mariages sont possibles, mais comment les rendre plus acceptés. Éducation, sensibilisation et promotion de valeurs de respect et d’ouverture, sont indispensables. Au-delà des différences, ce qui unit les Tchadiens peut l’emporter sur ce qui les divise.



Il est encore possible de voir des mariages entre Nordistes et Sudistes au Tchad. Mais pour qu’ils deviennent la norme plutôt que l’exception, il faudra un effort collectif pour bâtir un vivre-ensemble solide, fondé sur la tolérance et l’amour.