









TCHAD Tchad : natalité élevée et pauvreté persistante, une équation à repenser

Alwihda Info | Par Barra Lutter - 24 Mars 2026



Par-delà les chiffres, une réalité sociale qui interpelle et un débat nécessaire sur la responsabilité parentale.

Au Tchad, les indicateurs démographiques et économiques dessinent une situation préoccupante. Avec un taux de natalité estimé à 42,4 ‰ pour 1 000 habitants et plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté, le pays fait face à une croissance démographique rapide dans un environnement déjà fragile. Chaque jour, plus de 500 enfants naissent, accentuant mécaniquement la pression sur des ressources limitées.



Cette dynamique s’inscrit dans un contexte marqué par une faible productivité agricole, une économie dominée par l’informel représentant près de 88 % des emplois et les effets de plus en plus visibles du changement climatique. Sécheresses récurrentes, irrégularité des pluies et dégradation des terres cultivables fragilisent les moyens de subsistance, en particulier en milieu rural. Ensemble, ces facteurs alimentent un cercle vicieux où pauvreté et croissance démographique se renforcent mutuellement.



Donner la vie, mais dans quelles conditions ?

Le droit de donner la vie ne saurait être remis en cause. Il constitue un principe fondamental, ancré dans les valeurs sociales et culturelles. Toutefois, il soulève une question essentielle : celle de la responsabilité qui l’accompagne.



Dans de nombreux foyers, avoir trois, quatre enfants parfois davantage, sans ressources stables, sans emploi durable, ni soutien familial solide, expose parents et enfants à une précarité presque inévitable. Cette situation dépasse les difficultés du quotidien, pour devenir structurellement insoutenable.



Chaque naissance supplémentaire augmente une charge déjà lourde. Nourrir une famille nombreuse devient un défi permanent. Envoyer les enfants à l’école relève souvent de l’impossible. Accéder aux soins de santé reste, pour beaucoup, un luxe inaccessible. À long terme, ces contraintes limitent les perspectives d’avenir des enfants, reproduisant ainsi le cycle de la pauvreté.



Une jeunesse nombreuse, mais vulnérable

Le Tchad est aujourd’hui l’un des pays les plus jeunes au monde. Cette jeunesse pourrait représenter une formidable opportunité de développement. Pourtant, faute d’investissements suffisants dans l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi, elle se transforme en facteur de vulnérabilité.



Des milliers de jeunes arrivent chaque année sur un marché du travail déjà saturé. Sans qualification adéquate, ni perspectives d’insertion, beaucoup se retrouvent dans des activités informelles précaires, voire dans le chômage. Cette situation alimente le désespoir, favorise les migrations irrégulières et peut, dans certains cas, nourrir des tensions sociales.



La forte natalité, dans ce contexte, accentue le déséquilibre entre l’offre et la demande d’opportunités économiques. Elle rend plus difficile la mise en place de politiques publiques efficaces et dilue les efforts de développement.



Entre traditions, perceptions et réalités économiques

La question de la natalité ne peut être abordée sans prendre en compte les réalités culturelles. Dans de nombreuses communautés, une famille nombreuse est perçue comme une richesse, un symbole de bénédiction et de sécurité sociale. Les enfants représentent à la fois une main-d’œuvre potentielle et une garantie pour les parents à l’âge avancé.



Cependant, cette perception entre en contradiction avec les réalités économiques contemporaines. Le coût de la vie augmente, les solidarités traditionnelles s’effritent et les opportunités économiques restent limitées. Dans ce contexte, le modèle familial traditionnel montre ses limites.



L’accès à l’information, à l’éducation et aux services de planification familiale demeure encore insuffisant. De nombreuses femmes, notamment en milieu rural, n’ont pas toujours la possibilité de faire des choix éclairés concernant le nombre et l’espacement des naissances.



La responsabilité partagée : familles, État et partenaires

Face à cette situation, la responsabilité ne peut être imputée uniquement aux familles. Elle doit être partagée entre les individus, l’État et les partenaires au développement.



Les pouvoirs publics ont un rôle central à jouer. Investir dans l’éducation, en particulier celle des filles, constitue un levier essentiel pour réduire la natalité à long terme. De même, le renforcement des systèmes de santé, l’accès aux services de planification familiale et la création d’emplois décents, sont des priorités incontournables.



Par ailleurs, la sensibilisation doit être renforcée pour promouvoir une parentalité responsable. Il ne s’agit pas de remettre en cause les valeurs culturelles, mais de les adapter aux réalités actuelles. Encourager les familles à planifier les naissances, en fonction de leurs capacités économiques, peut contribuer à améliorer durablement les conditions de vie.



Les organisations de la société civile et les partenaires internationaux ont également un rôle à jouer en appuyant les politiques publiques, et en développant des programmes adaptés aux réalités locales.



Repenser l’équation pour construire l’avenir

La question de la natalité au Tchad ne peut être dissociée de celle du développement. Une croissance démographique maîtrisée, accompagnée d’investissements massifs dans les secteurs clés, pourrait transformer un défi en opportunité.



Il ne s’agit pas d’imposer des choix, mais d’ouvrir un débat nécessaire et responsable. Comment concilier traditions et modernité ? Comment garantir à chaque enfant des conditions de vie dignes ? Comment permettre aux familles de faire des choix éclairés ?



Autant de questions qui méritent une réflexion collective. Car au-delà des chiffres, c’est bien l’avenir d’une génération et celui du pays tout entier qui est en jeu.





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