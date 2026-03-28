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Tchad : nomination d'une Directrice générale de l'ONASER


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Mars 2026


Par Décret N°172/PR/PM/MTACMN/2026 du 27 mars 2026, Dr ZAMZAM AHMAT KARAMBAL est nommée Directrice générale de l’Office National de Sécurité Routière (ONASER), poste vacant.


Tchad : nomination d'une Directrice générale de l'ONASER


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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