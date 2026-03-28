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TCHAD
Tchad : nomination d'une Directrice générale de l'ONASER
Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Mars 2026
Par Décret N°172/PR/PM/MTACMN/2026 du 27 mars 2026, Dr ZAMZAM AHMAT KARAMBAL est nommée Directrice générale de l’Office National de Sécurité Routière (ONASER), poste vacant.
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