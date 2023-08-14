Tchad : nomination de huit conseillers à la Présidence

Par Décret N°2258/PT/2023 du 14 août 2023, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers Chargés de Mission à la Présidence de la République. Il s'agit de :
1- M. BICHARA MAHAMAT ADAM BOB;
2- M. ABDELKERIM SEBY KASSONI;
3- M. ABDELKERIM ADAM BAHAR ;
4- M. GAMANE MOUKHTAR;
5- M. ABDALLAH AHMAT ABDALLAH GOG;
6- M. BARKA DJOLOK DAIBOR;
7- M. HABIB HASSAN AGGAR;
8- M. HOUROUM YAMBAYE NADOUMNGAR.
1- M. BICHARA MAHAMAT ADAM BOB;
2- M. ABDELKERIM SEBY KASSONI;
3- M. ABDELKERIM ADAM BAHAR ;
4- M. GAMANE MOUKHTAR;
5- M. ABDALLAH AHMAT ABDALLAH GOG;
6- M. BARKA DJOLOK DAIBOR;
7- M. HABIB HASSAN AGGAR;
8- M. HOUROUM YAMBAYE NADOUMNGAR.