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Tchad : nomination de huit conseillers à la Présidence


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Août 2023



Tchad : nomination de huit conseillers à la Présidence
Par Décret N°2258/PT/2023 du 14 août 2023, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Conseillers Chargés de Mission à la Présidence de la République. Il s'agit de :

1- M. BICHARA MAHAMAT ADAM BOB;
2- M. ABDELKERIM SEBY KASSONI;
3- M. ABDELKERIM ADAM BAHAR ;
4- M. GAMANE MOUKHTAR;
5- M. ABDALLAH AHMAT ABDALLAH GOG;
6- M. BARKA DJOLOK DAIBOR;
7- M. HABIB HASSAN AGGAR;
8- M. HOUROUM YAMBAYE NADOUMNGAR.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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