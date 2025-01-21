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Tchad : nomination des délégués généraux du gouvernement auprès des provinces


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Janvier 2025


Par décret No 0019/PR/PM/MATD/2025 du 21 janvier 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Délégués généraux auprès des Provinces ci-après :


Tchad : nomination des délégués généraux du gouvernement auprès des provinces
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU BAHR -EL -GAZEL : Monsieur ABDEL-AZIZ TCHANG-LANG TAKOMA ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DE BATHA : Monsieur AHMAT GOUKOUNI MOURALI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU BORKOU : Monsieur DJIMTA BEN DERGON ;
DELEGUEE GENERALE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU CHARI BAGUIRMI : Madame ELDJIMA ABDRAMAN ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DE L'ENNEDI-EST : Monsieur MAHAMAT TOGOU TCHOHIMI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DE L'ENNEDI-OUEST : Monsieur GOUKOUNI ALLATCHI TCHOUBOUGOU ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU GUERA : Monsieur ABDOULAYE IBRAHIM SIAM ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU HADJAR-LAMIS : Monsieur AHMAT KARDAYO HISSEIN;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU KANEM : Monsieur ASSEIF MAHAMAT ASSOUNI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU LAC : Monsieur SALEH HAGGAR TIDJANI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU LOGONE OCCIDENTAL : Monsieur GOUKOUNI SIDIMI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU LOGONE ORIENTAL: Monsieur TOKE DADI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU MANDOUL : Monsieur AHMAT ABDALLAH FADOUL ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU MAYO-KEBBI -EST : Monsieur ABDELKERIM SEID BAUCHE;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU MAYO-KEBBI OUEST : Monsieur ABDELMANANE MAHAMAT KATAB;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU MOYEN CHARI: Monsieur ABDRAMAN AHMAT BARGO ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU OUADDAI : Monsieur BACHAR ALI SOULEYMANE ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU SALAMAT : Monsieur SATADJIM SUCCES NOËL ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU SILA : Monsieur ISMAEL YAMOUDA DJORBO ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU TANDJILE : Monsieur ADOUM MOUSTAPHA BRAHIMI ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU TIBESTI : Monsieur ALIFA WEDDEYE ;
DELEGUE GENERAL DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA PROVINCE DU WADI-FIRA : Monsieur DJIMBAYE KAMNDOH.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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