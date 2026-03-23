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Tchad : promulgation de la réforme de l'ANSICE


Alwihda Info | Par Alwihda - 23 Mars 2026


Par Décret N°148/PR/2026 du 23 mars 2026, est promulguée la Loi N°003/AN-SENAT/2026 du 18 mars 2026, portant ratification de l'Ordonnance N°001/PR/2026 du 22 janvier 2026, portant réforme de l’agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE)


Tchad : promulgation de la réforme de l'ANSICE
D'après le Secrétariat général du gouvernement, cette réforme marque une étape importante pour le pays. Elle vise à moderniser le cadre juridique de la cybersécurité, renforcer les pouvoirs de l’ANSICE et intégrer les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, dans les champs  de régulation de l’État. 

L’objectif est de mieux protéger les institutions, les citoyens et l’économie numérique face aux menaces numériques. Ainsi, le dispositif national sera désormais aligné sur les standards régionaux et internationaux, afin de garantir une défense plus solide contre les cyberattaques.

Cette réforme permettra notamment de mieux protéger les systèmes informatiques de l’État ainsi que les données des citoyens face aux cyber-menaces, dans un contexte marqué par l’essor du numérique.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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