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Tchad : remise d’infrastructures scolaires financées par la Banque mondiale au Borkou


Alwihda Info | Par Seid Djoumino - 25 Mars 2026



Tchad : remise d’infrastructures scolaires financées par la Banque mondiale au Borkou
La ministre déléguée auprès du ministère des Finances et du Budget, chargée du Plan, de l’Économie et de la Coopération internationale, Fatime Haram Acyl, a présidé le 24 mars 2026 à Faya-Largeau, dans le quartier Tchangsou, une cérémonie de remise officielle des clés d’infrastructures socio-scolaires construites par le projet RESI-Tchad, avec l’appui financier de la Banque mondiale.

La cérémonie a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Brahim Akhachane, du représentant résident de la Banque mondiale, Farouk Mollah, du représentant résident de l’OIM, Geovanni Cassani, ainsi que de plusieurs autres autorités civiles, militaires et traditionnelles de la localité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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