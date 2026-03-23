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Tchad : renforcement des capacités, les avocats face aux défis de leur profession


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 23 Mars 2026


​L’Ordre des avocats du Barreau du Tchad organise, du 23 au 24 mars 2026, à l’amphithéâtre de l’École nationale d’administration (ENA), une session de formation dédiée au renforcement des compétences des avocats. Placée sous le thème « L’avocat tchadien face aux défis de sa profession », cette rencontre vise à outiller les praticiens du droit afin de mieux répondre aux exigences actuelles du métier.


Tchad : renforcement des capacités, les avocats face aux défis de leur profession
Ouvrant la cérémonie, le président de la commission, Me Aguidé Messie, a souhaité la bienvenue aux participants, tout en soulignant l’importance de cette initiative. Il a insisté sur la nécessité pour les professionnels du droit de s’adapter aux mutations du secteur judiciaire et de consolider leurs compétences face aux exigences croissantes de la profession.

De son côté, Me Allah-Ramadji Nabaye, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Tchad, a mis en avant le rôle central de l’avocat dans la défense des droits et la préservation de l’État de droit. Il a également insisté sur l’importance de la discipline, de l’éthique et de la confraternité, des valeurs essentielles pour renforcer l’image et l’efficacité de la profession.

Il a par ailleurs rappelé que les réformes en cours concernent directement les citoyens, plaidant pour un dialogue inclusif afin de permettre à chacun de comprendre, de participer et de s’approprier les décisions qui seront prises. La commission en charge de la justice a, à l’issue des échanges, mis en lumière plusieurs défis, mais aussi des opportunités, notamment des insuffisances en matière de compétences et d’organisation.

Le bâtonnier a également insisté sur la nécessité de faciliter l’exécution des décisions de justice, soulignant que les avocats, en tant que professions libérales, dépendent de cette exécution pour exercer pleinement leur métier. Il a rappelé l’importance du respect des avocats, en particulier dans leurs interactions avec les officiers de police judiciaire, et a appelé les autorités à garantir les conditions d’un exercice libre, notamment en matière pénale.

Prenant ensuite la parole, le ministre de la Justice, Youssouf Tom, a officiellement ouvert les travaux en saluant l’initiative du Barreau. Il a exhorté les avocats à s’approprier les textes régissant leur profession et à faire preuve de rigueur dans leur pratique, afin de contribuer à une justice crédible et accessible à tous.

« Il existe plusieurs acteurs judiciaires, mais l’avocat joue un rôle essentiel pour asseoir une justice équitable. Vous êtes des professions libérales, certes, mais votre mission va bien au-delà : vous constituez un pilier de la démocratie dans un État de droit », a-t-il déclaré.

Poursuivant son intervention, le ministre a souligné la responsabilité des avocats dans la transformation du système judiciaire, appelant à un changement des pratiques et des perceptions. Il a invité chacun à s’engager activement dans cette dynamique de réforme.

Enfin, il a rappelé que la justice constitue un patrimoine commun que l’État doit protéger, structurer et développer, avant d’inviter les praticiens à s’éloigner des pratiques peu orthodoxes afin de préserver la crédibilité et le respect de la profession.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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