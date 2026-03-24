Tchad : un homme assassiné à Hama Koulyo

Selon des sources locales concordantes, la victime revenait de son champ en compagnie de son frère, à bord d’une charrette, lorsqu’ils ont été violemment pris pour cible par un groupe de six individus armés d’armes blanches.



Face à cette attaque soudaine, son frère a réussi à prendre la fuite, échappant ainsi aux agresseurs. La victime, quant à elle, a été rattrapée puis mortellement agressée sur place.



Le corps sans vie a été découvert au petit matin du mardi 24 mars, plongeant la communauté de Hama Koulyo dans l’émoi et la consternation.



Alerté, le sous-préfet de Gagal rural, Lundi Waboutou Gaston, s’est rapidement rendu sur les lieux à la tête d’une délégation administrative et sécuritaire pour effectuer les constats d’usage et s’enquérir de la situation.



Pour l’heure, les auteurs de cet acte criminel restent introuvables. Une enquête devrait être ouverte afin d’identifier les assaillants et faire toute la lumière sur les circonstances de ce meurtre.



Les autorités locales appellent à la vigilance et à la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité afin de prévenir de tels actes et renforcer la sécurité dans la zone.