Tchad : un iftar collectif pour promouvoir la solidarité et le vivre-ensemble entre les jeunes et les autorités au Moyen-Chari

Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les liens entre les jeunes de la province et de promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et de développement socio-économique.



L’événement s’est déroulé en présence du préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, entouré de nombreux jeunes, de personnes de bonne volonté, de quelques délégués et chefs de services déconcentrés de l’État, ainsi que de commerçants venus de la ville de Sarh et de la sous-préfecture de Danamadji.



Au cours de cette rencontre conviviale, plusieurs intervenants — notamment des jeunes leaders associatifs, des autorités administratives, des commerçants, des artistes et des jeunes entrepreneurs — ont pris la parole. Chacun a partagé son expérience dans la vie associative tout en mettant l’accent sur l’importance de l’unité, de la solidarité et de l’engagement des jeunes pour le développement de la province du Moyen-Chari.



Le préfet du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, a salué cette initiative portée par la jeunesse. Selon lui, cette rencontre constitue une occasion importante pour renforcer les liens de fraternité entre les filles et les fils du Moyen-Chari, mais aussi entre les citoyens de l’ensemble du pays.



« Nous sommes fiers de voir que notre jeunesse est capable de se mobiliser pour une cause commune et de faire preuve de générosité et de solidarité en ce mois béni de Ramadan pour les musulmans et de Carême pour les chrétiens catholiques », a-t-il déclaré.



En marge de cette activité, les participants ont également effectué une visite dans un champ maraîcher exploité par un jeune bénéficiaire d’un appui du général Ousmane Brahim Djouma. Ce soutien a été accordé à travers le Réseau des organisations des jeunes du Moyen-Chari afin d’encourager l’entrepreneuriat agricole et l’autonomisation des jeunes de la province.