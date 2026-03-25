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Tchad : une femme donne naissance à des triplés à l’hôpital de Massakory


Alwihda Info | Par Abakar Adoum Abdoulaye - 25 Mars 2026



Tchad : une femme donne naissance à des triplés à l’hôpital de Massakory
À l’hôpital provincial de Massakory, dans la province du Hadjer Lamis, une femme a donné naissance à trois nouveau-nés.

La mère et ses bébés se portent bien, selon les informations recueillies sur place.

Cet heureux événement a été rendu possible grâce à l’implication du personnel de santé, notamment les sages-femmes, saluées pour leur professionnalisme et leur dévouement.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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