Tchad : une femme donne naissance à des triplés à l’hôpital de Massakory

À l’hôpital provincial de Massakory, dans la province du Hadjer Lamis, une femme a donné naissance à trois nouveau-nés.



La mère et ses bébés se portent bien, selon les informations recueillies sur place.



Cet heureux événement a été rendu possible grâce à l’implication du personnel de santé, notamment les sages-femmes, saluées pour leur professionnalisme et leur dévouement.