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Tchad : visite du Conseil provincial dans les lycées de la ville de Sarh


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 24 Mars 2026



Tchad : visite du Conseil provincial dans les lycées de la ville de Sarh
Le président du Conseil provincial du Moyen-Chari, Dieudonné Djonabaye, accompagné de sa délégation, a effectué le lundi 23 mars 2026, une tournée dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Sarh.

Cette mission de terrain a concerné le Lycée Ahmed Mangué 1, le Lycée Ahmed Mangué 2, le Lycée d'Enseignement Technique et Industriel, ainsi que le Lycée Technique Commercial. L’objectif de cette visite est de s’informer directement sur les conditions d’enseignement et d’apprentissage, tout en échangeant avec les responsables administratifs, et les enseignants.

Au cœur des discussions, plusieurs difficultés majeures ont été soulevées par les acteurs du secteur éducatif. Parmi celles-ci, figurent le manque de personnel enseignant, l’insuffisance de matériel didactiques et les conditions de travail jugés parfois difficiles. Ces contraintes impactent la qualité de l’enseignement et le bon déroulement des activités pédagogiques.

Face à ces préoccupations, le président du Conseil provincial a pris bonne note des doléances exprimées. Il a salué les efforts fournis par les enseignants dans un contexte souvent contraignant et les a encouragés à redoubler d’efforts pour assurer la formation des élèves.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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