Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

UEFA Conference League : Marius Mouandilmadji, le buteur tchadien qui a fait trembler l’Europe éliminé


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 24 Mars 2026



UEFA Conference League : Marius Mouandilmadji, le buteur tchadien qui a fait trembler l’Europe éliminé
Malgré l’élimination de son club en UEFA Conference League, Marius Mouandilmadji quitte la scène européenne la tête haute. L’attaquant international tchadien a signé une campagne remarquable avec 8 buts et 3 passes décisives en 10 rencontres, s’imposant comme l’un des buteurs les plus en vue de la compétition.

À 28 ans, le joueur confirme sa montée en puissance et son efficacité devant les cages. Pour une première participation à une compétition européenne, ses performances témoignent d’un sang-froid et d’une maturité digne des grands rendez-vous.

Sur sa page Facebook, l’ancien fer de lance des Sao n’a pas caché sa déception, mêlée à une certaine fierté : « Merci pour cette belle première expérience remplie d’adrénaline… C’est un mélange de fierté et de déception de ne pas avoir pu aller plus loin. »

Un sentiment partagé par de nombreux supporters tchadiens, qui voient en lui l’un des ambassadeurs du football national sur la scène internationale. En terminant son aventure parmi les meilleurs buteurs en cours de compétition, Marius Mouandilmadji envoie un signal fort : le talent tchadien a toute sa place en Europe.

Au-delà des chiffres, cette performance résonne comme un symbole. Celui d’un football tchadien en quête de reconnaissance, mais capable, à travers ses individualités, de rivaliser avec les standards du continent européen. Éliminé, certes. Mais révélé aux yeux du grand public.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/03/2026

Tchad : les enseignants chargés de cours du primaire du Logone Oriental outillés sur la problématique du redoublement

Tchad : les enseignants chargés de cours du primaire du Logone Oriental outillés sur la problématique du redoublement

Tchad : des médias récompensés pour leur engagement en faveur de la paix au Mayo-Kebbi Ouest Tchad : des médias récompensés pour leur engagement en faveur de la paix au Mayo-Kebbi Ouest 22/03/2026

Populaires

Tchad : nomination d'un chef de canton d’Aouzou I au Tibesti

23/03/2026

Tchad : Madet Christian Akot nommé notaire titulaire de charge

23/03/2026

Tchad : renforcement des capacités, les avocats face aux défis de leur profession

23/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 19/03/2026 - Mohaj Salaheldin, consultante, humanitaire et journaliste indépendante.

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression

Comment la culture influence la psychothérapie et nos façons de gérer l'anxiété et la dépression

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen 17/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter