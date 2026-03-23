UEFA Conference League : Marius Mouandilmadji, le buteur tchadien qui a fait trembler l’Europe éliminé

Malgré l’élimination de son club en UEFA Conference League, Marius Mouandilmadji quitte la scène européenne la tête haute. L’attaquant international tchadien a signé une campagne remarquable avec 8 buts et 3 passes décisives en 10 rencontres, s’imposant comme l’un des buteurs les plus en vue de la compétition.



À 28 ans, le joueur confirme sa montée en puissance et son efficacité devant les cages. Pour une première participation à une compétition européenne, ses performances témoignent d’un sang-froid et d’une maturité digne des grands rendez-vous.



Sur sa page Facebook, l’ancien fer de lance des Sao n’a pas caché sa déception, mêlée à une certaine fierté : « Merci pour cette belle première expérience remplie d’adrénaline… C’est un mélange de fierté et de déception de ne pas avoir pu aller plus loin. »



Un sentiment partagé par de nombreux supporters tchadiens, qui voient en lui l’un des ambassadeurs du football national sur la scène internationale. En terminant son aventure parmi les meilleurs buteurs en cours de compétition, Marius Mouandilmadji envoie un signal fort : le talent tchadien a toute sa place en Europe.



Au-delà des chiffres, cette performance résonne comme un symbole. Celui d’un football tchadien en quête de reconnaissance, mais capable, à travers ses individualités, de rivaliser avec les standards du continent européen. Éliminé, certes. Mais révélé aux yeux du grand public.